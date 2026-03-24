Bursa'da tırın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde ahşap malzeme taşıyan bir tırın devrilmesi sonucu sürücü İbrahim Taşcan yaralandı. Olay yerinde acil servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Taşcan'ın durumu hakkında bilgi verilmedi. Kaza nedeniyle yol ulaşıma kapandı.
İbrahim Taşcan (40) yönetimindeki 16 Y 0017 plakalı ahşap malzeme yüklü tır, Yalova- Bursa karayolu Süpürgelik mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada yaralanan sürücü Taşçan, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Bu arada kaza nedeniyle Bursa istikametine kapanan yolun açılması için ekiplerin çalışması sürüyor.
Kaynak: AA / Musa Öztürk