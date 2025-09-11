Bursa'da Ters Yönde Giden Sürücü Trafiği Tehlikeye Attı

Haberler

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, otomobiliyle ters yönde ilerleyen sürücünün trafiği tehlikeye attığı anlar başka bir aracın kamerasına yansıdı. Polis, sürücünün kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

BURSA'da, otomobiliyle ters yönde ilerleyen sürücünün trafiği tehlikeye attığı anlar başka bir otomobilin araç kamerasına yansıdı.

Olay, gece saatlerinde Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi'nde meydana geldi. Caddede otomobiliyle ters şeritte giden sürücü, diğer araçların korna çalarak uyarmasına rağmen trafiği tehlikeye atarak ilerlemeye devam etti. O anlar başka bir otomobilin araç kamerasına yansıdı.

Polis ekipleri sürücünün kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
