Bursa'da Ters Şeritte Giden Sürücü Trafiği Tehlikeye Attı

BURSA'da, otomobiliyle ters yönde ilerleyen sürücünün trafiği tehlikeye attığı anlar başka bir otomobilin araç kamerasına yansıdı.

Olay, gece saatlerinde Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi'nde meydana geldi. Caddede otomobiliyle ters şeritte giden sürücü, diğer araçların korna çalarak uyarmasına rağmen trafiği tehlikeye atarak ilerlemeye devam etti. O anlar başka bir otomobilin araç kamerasına yansıdı.

Polis ekipleri sürücünün kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlattı.

Haber-Kamera: Yiğithan HÜYÜK/BURSA,