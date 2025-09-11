Haberler

Bursa'da Ters Şeritte Giden Sürücü Trafiği Tehlikeye Attı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde otomobiliyle ters yönde ilerleyen sürücü, diğer araçların uyarılarına rağmen trafiği tehlikeye sokmaya devam etti. Olay anı bir araç kamerasına yansıdı. Polis, sürücünün kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

BURSA'da, otomobiliyle ters yönde ilerleyen sürücünün trafiği tehlikeye attığı anlar başka bir otomobilin araç kamerasına yansıdı.

Olay, gece saatlerinde Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi'nde meydana geldi. Caddede otomobiliyle ters şeritte giden sürücü, diğer araçların korna çalarak uyarmasına rağmen trafiği tehlikeye atarak ilerlemeye devam etti. O anlar başka bir otomobilin araç kamerasına yansıdı.

Polis ekipleri sürücünün kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlattı.

Haber-Kamera: Yiğithan HÜYÜK/BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Ekin Mert Daymaz'dan banyodaki dans videosuna sert tepki: Kirli zihniyetlerinizi sorgulayın

Görüntüler sızdı, tepkilerin odağındaki ünlü isim sessizliğini bozdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kızılcık Şerbeti'nin son bölümünde Doğa ve Firaz'ın yasak aşkı ifşa oldu

Yasak aşk sahnesi ortalığı karıştırdı! Tepkiler çığ gibi büyüyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.