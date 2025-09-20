Haberler

Bursa'da Terkedilmiş Binada Yangın Çıktı

Güncelleme:
Bursa'nın Mudanya ilçesindeki terkedilmiş 3 katlı binanın giriş katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında can kaybı yaşanmadı, ancak bina kullanılamaz hale geldi.

BURSA'da 3 katlı binanın giriş katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın, saat 01.00 sıralarında Mudanya ilçesi Altıntaş Mahallesi Rüzgar Sokak'taki 3 katlı kullanılmayan binada çıktı. Alevler kısa sürede binanın giriş katındaki daireyi sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın, çevredeki yapılara sıçramadan söndürüldü. Yangında can kaybı ve yaralanan olmazken, binanın giriş katı kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
