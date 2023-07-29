Bursa'da Terk Edilmiş 16 Köpek Koruma Altına Alındı

Bursa'da bir üretim çiftliğinde terk edilmiş ve bakımsız bulunan 16 köpek, Her Eve Bir Pati Derneği (HEPAD) tarafından koruma altına alındı. Köpeklerin sağlık durumları kötüleşmiş olduğu belirtildi.

Bursa'da, üretim çiftliğinde terk edilmiş, bakımsız ve bitkin bulunan 16 köpek, koruma altına alındı.

Her Eve Bir Pati Derneği (HEPAD) ile iletişime geçen bir kişi, daha önce köpek üretim çiftliği olarak kullanılan tesiste terk edilmiş, sağlık durumları kötüleşmiş köpeklerin bulunduğu bilgisini verdi.

Bunun üzerine söz konusu çiftliğe gidip köpekleri alan dernek üyeleri, terrier, Yorkshire terrier ve spitz cinsi hayvanların tedavisine başladı.

HEPAD kurucusu Emre Demir, yaptığı açıklamada, söz konusu 16 köpeğin kapatılan bir üretim çiftliğinde bırakıldıklarını söyledi.

Çiftliğe gelen başka kişilerin hayvanları bulup kendilerine ulaştıklarını belirten Demir, "Aldığımız hayvanların çoğu hiçbir şekilde gün yüzü görmemiş. Belli ki bir ticari amaç için üretilmiş." dedi.

"Tedavilerinin ardından sahiplendirilecekler"

Demir, çiftlikte bakımsızlıktan ölen hayvanların da olduğunu dile getirdi.

Hayvanların bu şekilde bırakılmasına tepki gösteren Demir, şu ifadeleri kullandı:

"Bu masum hayvanlar kirli ticarete dahil ediliyor ve en çok zarar görenler onlar. Baktığınızda her biri cins hayvanlar. Hiçbiri kendi normal doğal yolla üreyecek hayvanlar değiller. HEPAD olarak amacımız mağdur olan hayvanlara yuva bulabilmek, onların satılmadan insanlara güven ve sevgi karşılığında verilmesini sağlamak. Tüm çalışmalarımızı bu yönde gerçekleştiriyoruz. Zaten çoğunda viral hastalık var, uyuz vesaire deri hastalıkları var. Tedavilerinin ardından sahiplendirilecekler. 16 köpek geldi, bir kısmı bizim burada bir kısmı da tedavide kliniklerde."