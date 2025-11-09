Bursa'da Tekel Bayisine Kurşun Sıkan İki Şüpheli Tutuklandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir tekel bayisini kurşunladığı iddia edilen iki kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı. Olay, Mahmudiye Mahallesi'nde meydana geldi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde tekel bayisini kurşunladığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
Mahmudiye Mahallesi Tabakhane Caddesi'ndeki iş yerinin geçen ay kurşunlanmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Emirhan Ş. ile Ömer T, gözaltına aldı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
