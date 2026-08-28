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Bursa'da yangın: 3 saatte söndürüldü

Bursa'da yangın: 3 saatte söndürüldü
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Bursa'nın Yenişehir ilçesinde tarım arazisinde başlayarak ağaçlık alana sıçrayan yangın, ekiplerin yaklaşık 3 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde tarım arazisinde başlayarak ağaçlık alana sıçrayan yangın, ekiplerin yaklaşık 3 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

Söylemiş ile Subaşı mahalleleri arasındaki tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, çevredeki ağaçlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazöz ve yangın söndürme ekipleri ile Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Söndürme çalışmalarına 2 yangın söndürme helikopteri de havadan destek verdi.

Ekiplerin karadan ve havadan yaklaşık 3 saat süren müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kaynak: AA
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