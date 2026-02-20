Bursa'daki tarihi eser operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde düzenlenen operasyonda, tarihi eserleri satmaya çalışan bir zanlı yakalandı. Aramalarda Antik Roma ve Bizans dönemine ait lahit ve objeler ile birlikte kurusıkı tabanca ve bıçak ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Osmangazi ilçesinde bir şüphelinin elindeki tarihi eserleri 100 bin dolar karşılığında satmak istediği bilgisine ulaştı.
Harekete geçen ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından "Anadolu Mirası Operasyonları" kapsamında şüpheliyi gözaltına aldı.
Operasyondaki aramalarda Antik Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen lahit ve objenin yanı sıra kurusıkı tabanca ve bıçak ele geçirildi.
Kaynak: AA / Mustafa Bikeç