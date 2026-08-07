Haberler

Bursa'da Tarihi Eser Operasyonu: 255 Sikke ve 18 Obje Ele Geçirildi

Bursa'da Tarihi Eser Operasyonu: 255 Sikke ve 18 Obje Ele Geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde jandarmanın 'Anadolu Mirası Operasyonları' kapsamında düzenlediği operasyonda, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 255 sikke ve 18 obje ele geçirildi. Sikkelerin 100'ü Bizans, 105'i Roma ve 50'si Helenistik döneme ait olduğu değerlendirilirken, satmak isteyen bir şüpheli suçüstü yakalandı.

BURSA'nın Nilüfer ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 255 parça sikke ile 18 obje ele geçirildi.

'Anadolu Mirası Operasyonları' kapsamında tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 255 parça sikke ile 18 objeyi satmak isteyen bir şüpheli, suçüstü yakalandı. Sikkelerin 100'ü Bizans, 105'i Roma ve 50'si Helenistik döneme ait olduğu değerlendirilirken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Narin cinayetinde müebbet yiyen amca Salim Güran cezaevinden mektup yazdı: Biz masumuz, katil değiliz

Narin cinayetinde müebbet alan amcadan olay yaratacak mektup
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma namazını İslam aleminin en kutsal mabedinde kıldı

İslamın en kutsal mabedinde üç lider yan yana saf tuttu
Meclis üyesi banyosundan bağlandığı toplantıda rezil oldu

Meclis toplantısına banyodan bağlandı, arkasında görünenler rezil etti
Su krizi belediye başkanını isyan ettirdi: Faturasını ödemeyen vatandaşlara böyle seslendi

Belediye başkanı, vatandaşa isyan etti: Karşı karşıya gelmeyelim
Mersin’de Daltonlar suç örgütüne operasyon: 6 tutuklama

Eylem hazırlığındaki suç örgütüne operasyon: Çok sayıda tutuklama var
Çin'den taşları yerinden oynatacak altın hamlesi

Çin'den taşları yerinden oynatacak altın hamlesi
Çimlerin üzerinde mide bulandıran görüntü! Çevredekilere aldırış etmediler

Çimlerin üzerinde mide bulandıran görüntü! Kimseye aldırış etmediler
Konuşanlar'a katıldı, söyledikleri başına iş açtı! Gözaltına alındı

Konuşanlar'a katıldı, söyledikleri başına iş açtı! Gözaltına alındı