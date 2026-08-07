Bursa'da Tarihi Eser Operasyonu: 255 Sikke ve 18 Obje Ele Geçirildi

BURSA'nın Nilüfer ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 255 parça sikke ile 18 obje ele geçirildi.

'Anadolu Mirası Operasyonları' kapsamında tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 255 parça sikke ile 18 objeyi satmak isteyen bir şüpheli, suçüstü yakalandı. Sikkelerin 100'ü Bizans, 105'i Roma ve 50'si Helenistik döneme ait olduğu değerlendirilirken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı