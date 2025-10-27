Haberler

Bursa'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 1 Gözaltı

Bursa'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 1 Gözaltı
Güncelleme:
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait tarihi eserler ele geçirildi. 1 kişi gözaltına alındı.

BURSA'nın Osmangazi ilçesinde düzenlen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığını önlemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında merkez Osmangazi ilçesindeki bir ev ve iş yerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait 774 sikke, 240 obje, 2 ruhsatsız tabanca, tabancalara ait 137 fişek ve 1 el telsizi ele geçirildi. Şüpheli C.E., gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
