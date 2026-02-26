Haberler

İnegöl'de tanker ile tırın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

İnegöl'de tanker ile tırın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İnegöl ilçesinde tanker ile tırın çarpışması sonucunda bir kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı hastaneye götürmeyi reddetmesi üzerine ambulansta tedavi etti.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde tanker ile tırın çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

M.A. (30) yönetimindeki 72 ABG 629 plakalı tanker, Bursa-Ankara kara yolunda M.K. (32) idaresindeki 01 AJA 513 plakalı tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan M.A, hastane gitmeyi reddedince sağlık ekiplerince ambulansta tedavi edildi.

Kaynak: AA / Kadir İnci
Kahramanmaraş'ta 4.7 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! Çok sayıda ilde hissedildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İbrahim Tatlıses, iki kişiye demediğini bırakmadı

"Bunu yaparsam Allah beni toprak etsin"
Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Dikkat çeken İstanbul detayı

Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Dikkat çeken İstanbul detayı
14 yaşındaki kız çocuğu, babasını nasıl öldürdüğünü anlattı: İzlediğim filmde...

Babasını uykuda öldüren 14 yaşındaki kız çocuğu, o anları anlattı
Yan bakışıyla tanınan Chloe'nin son halini görmelisiniz

Yan bakışıyla tanınan Chloe'nin son halini görmelisiniz
İbrahim Tatlıses, iki kişiye demediğini bırakmadı

"Bunu yaparsam Allah beni toprak etsin"
Maçtan saatler sonra ortaya çıktı! Ahmed Kutucu'dan Kenan Yıldız'a sürpriz hediye

Maçtan saatler sonra ortaya çıktı! Kenan'a sürpriz hediye
Bakan Gürlek ilk kez açıkladı! Adnan Oktar'la ilgili çarpıcı detay

Bakan Gürlek açıkladı! Adnan Oktar'la ilgili çarpıcı detay