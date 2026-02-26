İnegöl'de tanker ile tırın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
İnegöl ilçesinde tanker ile tırın çarpışması sonucunda bir kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı hastaneye götürmeyi reddetmesi üzerine ambulansta tedavi etti.
M.A. (30) yönetimindeki 72 ABG 629 plakalı tanker, Bursa-Ankara kara yolunda M.K. (32) idaresindeki 01 AJA 513 plakalı tıra arkadan çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan M.A, hastane gitmeyi reddedince sağlık ekiplerince ambulansta tedavi edildi.
Kaynak: AA / Kadir İnci