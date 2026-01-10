Haberler

Bursa'da Fırtına: Çatılar Uçtu, Kamyonet Rüzgarla Hareket Etti

Güncelleme:
Bursa'da saatteki hızı 105,5 kilometreyi bulan tam fırtına nedeniyle çatılar uçtu ve park halindeki bir kamyonet rüzgarla birlikte hareket etti. Valilik, olası olumsuz durumlara karşı vatandaşları uyardı.

BURSA'da saatteki hızı 105,5 kilometreye ulaşan tam fırtına nedeniyle binaların çatıları uçtu. Park halindeki bir kamyonetin rüzgarla birlikte hareket ettiği anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa'da etkili olan tam fırtına, hayatı olumsuz etkiliyor. Saatteki hızı 105,5 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle merkez Yıldırım ilçesi Piremir Mahallesi'nde bir binanın çatısı uçtu. Büyük bir gürültüyle sokağa düşen çatı altında kalan bir otomobil hasar aldı. Merkez Osmangazi ilçesinde de bir iş yerinin önünde park halinde olan kamyonet, rüzgarla birlikte hareket etti. İş yeri çalışanının koşarak direksiyona geçip durdurduğu anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Bursa'da fırtınanın sabah saatlerine kadar devam etmesi beklenirken Valilik, olası olumsuz durumlara karşı vatandaşları uyardı.

