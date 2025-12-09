Haberler

Bursa'da Arkadaşının Kullandığı Taksiyi Gasbeden Şüpheli Yakalandı

Bursa'da arkadaşının kullandığı taksiyi gasbeden S.A., polis ekiplerinin yarım saatlik takibi sonucu yakalandı. Olay sırasında S.A.'nın kullandığı taksi, kaçarken 3 araca çarparak refüje çıktı.

BURSA'da arkadaşının kullandığı ticari taksiyi gasbeden S.A., polis ekiplerinin yarım saat süren takibi sonucu yakalandı.

Olay, saat 01.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Çiftehavuzlar Mahallesi Çelebi Mehmet Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, S.A. arkadaşının sürdüğü ticari taksiyi henüz bilinmeyen nedenle gasbederek, kaçmaya başladı. Taksi sürücüsünün durumu bildirmesi üzerine polis ekipleri harekete geçti. Polisten kaçarken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 3 otomobile çarpan S.A.'nın kullandığı ticari taksi, savrularak refüje çıktı. Aracı refüjde terk eden S.A., bu kaz yaya olarak kaçmaya devam etti. Bölgeyi ablukaya alan polis ekiplerinin sokak sokak sürdürdüğü takibin ardından şüpheli yakalandı. S.A: 'nın yaklaşık yarım saat süren kaçışı sırasında yaptığı kazalar nedeniyle terk ettiği ticari taksinin kullanılamaz halde olduğu belirlendi. Araç çekici ile kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
