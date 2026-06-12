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Bursa'da tabancayla vurulan kişi ağır yaralandı

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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde iki kişi arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Tabancayla ateş açılması sonucu Oğulcan D. karın bölgesinden ağır yaralandı. Olayın ardından şüpheli Fırat D. polis ekiplerince yakalandı ve suçunu itiraf etti.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde tabancayla ağır yaralanan kişi tedavi altına alındı, şüpheli yakalandı.

Fatih Mahallesi Erten Sokak'ta, Oğulcan D. (26) ile Fırat D. (21) arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olay sırasında tabancayla ateş açılması sonucu Oğulcan D, karın bölgesinden yaralandı.

Ağır yaralanan Oğulcan D, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polisin olay yerinde yaptığı incelemede, tabanca ve çok sayıda kovan bulundu.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından Fırat D'yi yakaladı.

Fırat D'nin, ilk ifadesinde Oğulcan D. ile aralarında husumet bulunduğunu söylediği ve Oğulcan D'yi silahla vurduğunu itiraf ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA / Fatih Çapkın
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