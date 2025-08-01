Bursa'da bir kişinin üzerinden kemer görünümlü kılıfa gizlenmiş döner bıçağı çıktı

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İnegöl ilçesinde, bekçiler tarafından durdurulan 18 yaşındaki M.K.'nin kemer görünümlü kılıf içinde sakladığı döner bıçağı ele geçirildi. Şüpheli, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir şüphelinin üzerinde kemer görünümlü kılıfa gizlenmiş döner bıçağı ele geçirildi.
İlçe merkezinde, mahalle ve çarşı bekçileri, şüpheli hareketlerde bulunan MK'yi (18) durdurdu.
Bu kişinin üzerini arayan ekipler, belinde kemer görünümlü kılıfa gizlenmiş döner bıçağı buldu.
Döner bıçağına el konulurken, şüpheli M.K. polis merkezine götürüldü.
Zanlı, işlemlerinin ardından cumhuriyet savcısının talimatıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel
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