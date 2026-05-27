Bursa'da sulama göletine giren genç boğuldu

BURSA'nın Büyükorhan ilçesinde arkadaşlarıyla birlikte sulama göletine giren Mustafa Çindan (16) boğularak hayatını kaybetti.

Öğle saatlerinde arkadaşlarıyla birlikte serinlemek için Aktaş Mahallesi'ndeki Cuma Deresi üzerine tarımsal sulama amacıyla kurulan gölete giren Mustafa Çindan bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Çindan'ı kurtarmaya çalışan arkadaşları başarılı olamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye deniz polisi, AFAD, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sulama göletinde kaybolan Mustafa Çindan'ın cansız bedeni Mudanya Deniz Polisi dalgıç ekipleri tarafından göletten çıkarıldı.

Cenaze, Büyükorhan Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı