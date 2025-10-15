Bursa'da Su Kesintileri 6 Gün Uzatıldı

BURSA'da planlı olarak düzenlenen su kesinti uygulaması 6 gün daha uzatıldı.

BUSKİ Genel Müdürlüğü, iklim değişikliği neticesinde ortaya çıkan kuraklık sonucu su kaynaklarının azalması ve baraj doluluk oranlarının kritik seviyeye düşmesi sebebiyle 16 Ekim-22 Ekim tarihleri arasındaki yapacağı su kesintilerini duyurdu. BUSKİ tarafından yapılan açıklamada, "Söz konusu planlı su kesintileri, günlük 12 saati geçmemek kaydıyla, merkez ilçelere bağlı mahallelerde dönüşümlü olarak uygulanacaktır. Yapılması planlanan su kesintileri ile günlük 100 bin metreküp su tasarrufu yapılması hedeflenmektedir. Planlı su kesintilerinden Uludağ Üniversitesi, Şehir Hastanesi ve Devlet Hastaneleri etkilenmeyecektir." İfadelerine yer verildi.