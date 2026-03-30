Bursa'da Su Baskınında Mahsur Kalan Köpekler Kurtarıldı

Güncelleme:
Bursa'nın Karacabey ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası bağ evinin önünde mahsur kalan iki köpek, itfaiye ve belediye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarma operasyonu dron ile desteklenerek başarıyla gerçekleşti.

BURSA'nın Karacabey ilçesinde su baskını nedeniyle bağ evinin önünde mahsur kalan 'cesur' ve 'zeytin' isimli iki köpek, botla kurtarıldı. Kurtarma operasyonu kameraya yansıdı.

Bursa'da 2 gün boyunca aralıksız süren sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezi ile ilçelerde dereler taştı, yollar kapandı. Heyelanlar nedeniyle sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı. Kent genelinde metrekareye 20, kent merkezinde ise 30 kilogram yağmur yağarken, Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne 280 ihbar geldi. Bu ihbarlardan 39'unu dere taşması, 17'sini ise toprak kayması oluştururken, 12 farklı noktada sel ve su baskını meydana geldi.

DRONLA YERİ TESPİT EDİLDİ

Su baskınlarının etkili olduğu Karacabey ilçesinde mahsur kalan hayvanlar ise Bursa Büyükşehir Belediyesi ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Gün Mahallesi'nde yükselen su nedeniyle Metin Korkut'a ait bağ evinde 'cesur' ve 'zeytin' isimli iki köpeğin mahsur kaldığı ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. Botla açılan ekiplere bir dron da eşlik etti. Dron yardımıyla tespit edilen eve ulaşan ekipler, köpekleri bota alarak güvenli bölgeye getirdi. Karaya ulaşan köpekler, bottan atlayarak sahibine koştu. Kurtarma operasyonu kameraya da saniye saniye yansıdı.

'EKİPLERE TEŞEKKÜR EDİYORUM'

Kurtarma çalışmasını büyük heyecanla izleyen Metin Korkut, "Ekipler kısa sürede ulaştı ve hayvanlarımı sağ salim kurtardı. Hepsinden Allah razı olsun. Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Bozbey'e teşekkür ediyorum" dedi. Gönü Mahallesi Muhtarı Erol Yıldırım da müdahaleden dolayı ekiplere teşekkür etti.

Operasyonun ardından ekipler, Metin Korkut ve kurtarılan can dostlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Haber-Kamera: Yasin KESKİN/KARACABEY (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Trump, İran'da görüştükleri ismin kim olduğunu açıkladı

Trump, İran'da kiminle görüştüklerini açıkladı! Tarih de verdi
Savaşta bir ilk! İran'dan müttefikleri Rusya ve Çin'e tarihi rest

Savaşta bir ilk! İran'dan müttefikleri Rusya ve Çin'e tarihi rest
Husumetlisini kasığından vurdu: Babamın selamı var

Sokak ortasında çekip vurdu: Babamın selamı var
Kante'nin milli maçta verdiği görüntü dünya basınının gündemine oturdu

Dün akşam verdiği görüntü dünya basınının gündemine oturdu
Kabe'yi ziyaret eden bir adam, dilek hakkını bakın neyden yana kullandı

Kabe'yi ziyaret eden adam, dilek hakkını bakın neyden yana kullandı
Savaşta bir ilk! İran'dan müttefikleri Rusya ve Çin'e tarihi rest

Savaşta bir ilk! İran'dan müttefikleri Rusya ve Çin'e tarihi rest
Gözlerini kararttılar! Galatasaray, Liverpool'un iki yıldızının peşinde

Gözlerini kararttılar! İki dünya yıldızı birden Cimbom'a
Türk yapımı zırhlı araçlarla, kenti teröristlerden kurtardılar

Türk yapımı zırhlı araçlarla, kenti teröristlerden kurtardılar