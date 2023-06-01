Bursa'da sokak ortasında genç öldürüldü

Bursa'da sokak ortasında tartıştığı Arda Eren Siler'i (16) tabancayla boğazından vurarak öldüren H.K. (17) yakalandı. İfadesinde, 'Olay günü ölen Arda Eren Siler ve arkadaşları tarafından darbedildim. Ben de hem kendimi hem de ailemi korumak amacıyla şahısları takip ederek olayı gerçekleştirdim' dediği belirtilen H.K., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

BURSA'da sokak ortasında tartıştığı Arda Eren Siler'i (16) tabancayla boğazından vurarak öldüren H.K. (17) yakalandı. İfadesinde, "Olay günü ölen Arda Eren Siler ve arkadaşları tarafından darbedildim. Ben de hem kendimi hem de ailemi korumak amacıyla şahısları takip ederek olayı gerçekleştirdim" dediği belirtilen H.K., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Barbaros Mahallesi 460'ncı Sokak'ta meydana geldi. Arda Eren Siler ile sokakta kavga ettiği kişi tarafından tabancayla boğazından vuruldu. Siler kanlar içinde yığılırken, şüpheli ise kaçtı. Arda Eren Siler, çevredekiler tarafından özel araçla DOSAB Semt Polikliniği'ne götürüldü. Ancak Siler, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Arda Eren Siler'in cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından ailesi tarafından alınarak, toprağa verilmek üzere Sivas'ın Gürün ilçesine götürüldü.