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Bursa'da Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri kapsamında sünnet şöleni düzenlendi

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Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte, 25 çocuk için sünnet şöleni yapıldı. Şölen kapsamında çocuklara hediyeler verildi ve Kur'an-ı Kerim okundu. Etkinliğe birçok önemli isim katıldı.

Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğünce, Bilecik'in Söğüt ilçesinde düzenlenen 743. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri kapsamında 25 çocuk için sünnet şöleni yapıldı.

Sultan 2. Bayezid Vakfının vakfiyesinin hayır şartı gereği 528 yıldır yaşatılan gelenek çerçevesinde, Ertuğrul Gazi Mescidi'nde (Kuyulu Mescit) gerçekleştirilen etkinlikte Kur'an-ı Kerim okundu.

Programda ayrıca bir ay önce Sakarya, Bilecik ve Yalova'daki devlet hastanelerinde sünnet edilen 25 çocuğa hediyeler verildi.

Bursa Vakıflar Bölge Müdürü Haluk Yıldız, AA muhabirine, mescidin restorasyonunun 2023 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğünce yapıldığını söyledi.

Kayıların ilk mescidi olan tarihi mekanda Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey'in sünnetinin de gerçekleştirildiğini belirten Yıldız, "Çocuklarımızın iyileşme süreçleri tamamlandı. İnşallah hepsi vatana millete bağlı evlatlar olarak yetişir. Çocuklar çok mutlu. Aynı zamanda Ertuğrul Gazi'yi bu kadim memlekette anmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Allah hayırlı uğurlu etsin." diye konuştu.

Programa, Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bilecik Jandarma Eğitim Komutanı Jandarma Tümgeneral Uğur Ertekin, Yalova Vali Yardımcısı İdil Özdemir Doğan, Söğüt Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer, Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir de katıldı.

Etkinliğin ardından, çocuklar ve aileleri, Şeyh Edebali Türbesi'ne giderek dua etti.

Kaynak: AA / Güncel

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