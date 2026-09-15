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Bursa'da soğuk hava deposunda yangın

Bursa'da soğuk hava deposunda yangın
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BURSA’nın İznik ilçesinde bulunan soğuk deposunda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

BURSA'nın İznik ilçesinde bulunan soğuk deposunda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 23.30 sıralarında İznik ilçesi Elbeyli Mahallesi Hesbekli Hal mevkisinde bulunan soğuk hava deposunda çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahelesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangını çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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