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Otobüs şoförü bütün yolcuları kovdu, nedeni oldukça garip

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Bursa'da özel halk otobüsü şoförü, psikolojisinin bozulduğunu söyleyip aracı yol kenarında durdurdu. Tüm yolcuları tek tek indiren şoför, inmeyi reddeden bir yolcuya hakaret etti. O anlar diğer yolcuların cep telefonlarına kaydedildi.

Bursa'da psikolojisinin bozulduğunu söyleyip, aracı yol kenarına çeken şoför, yolcuları özel halk otobüsünden indirdi. Şoför inmek istemeyen bir yolcuya daSen adam mısın" diyerek bağırdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Nilüfer ilçesi Fethiye Mahallesi'nde meydana geldi. Özel halk otobüsü şoförü, iddiaya göre yolculara sinirlendi ve psikolojisinin bozulduğunu öne sürerek aracı yol kenarında durdurdu. Otobüsü hareket ettirmeyeceğini söyleyerek, bir süre sonra yolcuları araçtan indiren şoför, bir yolcunun inmeyi reddetmesi ile hakaret etmeye başladı. Çevredekilerin cep telefonu ile kaydettiği görüntülerde, indirdiği yolcularla dışarıda bekleyen şoförün, araçtaki yolcuya, "Hepsi indi, sen de ineceksin. Sen adam mısın" diyerek bağırarak hakaret ettiği görüldü.

Otobüs şoförü bütün yolcuları kovdu, nedeni oldukça garip
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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Yorumlar (2)

Suleyman Bayram:

Millet olarak topluca kafayı yiyoruz

5
0
yanıtYanıtla
Ahmet Çakır:

Keko

0
0
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