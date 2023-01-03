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Bursa'da sisin etkili olduğu yoldaki zincirleme kazada 9 araç birbirine girdi, 7 kişi yaralandı

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Bursa'da sisin etkili olduğu yoldaki zincirleme kazada 9 araç birbirine girdi, 7 kişi yaralandı

Bursa'da etkili olan sis nedeniyle 10 araç birbirine girdi. Meydana gelen zincirleme kaza nedeniyle araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı.

Bursa'da etkili olan yoğun sisin görüş mesafesini düşürdüğü İzmir- İstanbul Otoyolu Bursa Batı Gişeleri yakınlarında 2 tır, minibüs ve 6 otomobilin karıştığı kaza meydana geldi.

Bursa'da sisin etkili olduğu yoldaki zincirleme kazada 9 araç birbirine girdi, 7 kişi yaralandı

7 KİŞİ YARALANDI

Kazada, araçlarda bulunanlardan 7'si yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Bursa Şehir Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle otoyoldaki ulaşımda oluşan aksama ekiplerin tedbirleriyle kontrollü olarak sağlandı.

Kaynak: AA / Güncel

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