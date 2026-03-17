Evdeki şişeyi su zannedip içti, hayatını kaybetti
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde 54 yaşındaki Ahmet İnanç, evindeki bir şişede bulunan asidi su zannedip içerek hayatını kaybetti
Bursa'nın Orhangazi ilçesine bağlı Gedelek Mahallesi'nde ikamet eden Ahmet İnanç'ın (54) yaptığı bir anlık dikkatsizlik hayatına mal oldu.
İnanç evinde bir şişede bulunan asidi su sanarak içti. İnanç'ın fenalaşması üzerine 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verildi. İlk müdahalesi evinde yapılan Ahmet İnanç, ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Daha sonra Bursa Şehir Hastanesine sevk edilen İnanç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Musa Öztürk