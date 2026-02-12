Haberler

Kahvehane çıkışı silahlı saldırıda yaralanan 2 arkadaştan 1'i kurtarılamadı

Bursa'da bir kahvehaneden çıkıp araçlarına binerken uğradıkları silahlı saldırıda yaralanan İbrahim Çelik, hastanede 6 gün süren tedavisinin ardından yaşamını yitirdi. Olayda bir kişi daha ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

BURSA'da kahvehaneden çıkıp, araçlarına binerken uğradıkları silahlı saldırıda yaralanan 2 arkadaştan İbrahim Çelik, tedavi gördüğü hastanede 6 gün sonra yaşamını yitirdi.

Olay, 6 Şubat'ta saat 22.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Yiğitler Mahallesi Türkmenbaşı Caddesi'nde meydana geldi. Kahvehaneden çıkıp araçlarına binmek isteyen Zekeriya Ç. ile İbrahim Çelik'e, bir otomobilden peş peşe ateş açıldı. Yaralanan 2 arkadaş yere yığılırken, saldırganlar araçla bölgeden uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Saldırı anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Olay yerinde, 10 boş kovan bulan polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Soruşturma sürerken, yaralılardan İbrahim Çelik, tedavi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybetti. Zekeriya Ç.'nin tedavisinin sürdüğü ve durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
