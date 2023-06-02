Bursa'da silahlı kavgada bir kişi öldürüldü

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, kavga sırasında silahla vurulan kişi yaşamını yitirdi. Hamidiye Mahallesi Han Arkası Sokağı'nda, arkadaş oldukları öğrenilen Cihat Can (46) ile Murat O. (40) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, kavga sırasında silahla vurulan kişi yaşamını yitirdi.

Hamidiye Mahallesi Han Arkası Sokağı'nda, arkadaş oldukları öğrenilen Cihat Can (46) ile Murat O. (40) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Murat O'nun, yanındaki tabancayla Can'a doğru ateş ettiği öne sürüldü.

Karnının üst bölümünden vurularak ağır yaralanan Can, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Gemlik Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Katil zanlısı Murat O. ise polis tarafından olay yeri yakınındaki evinde yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.