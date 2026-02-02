Bursa'da Kayınpederin Öldüğü Silahlı Kavganın Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı

1) BURSA'DA KAYINPEDERİN ÖLDÜĞÜ SİLAHLI KAVGANIN YENİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI (2)

TOPRAĞA VERİLDİ

Bursa'nın İnegöl ilçesinde damadı Adem Ünver'in tabancayla vurarak öldürdüğü Ahmet Kalkancı, Kemalpaşa Mahallesi Boşnak Cami'nde öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından, Kavaklaraltı Mezarlığı'nda toprağa verildi. Olayda bacağından yaralanan ve tedavisi sonrası taburcu edilen Ahmet Kalkancı'nın oğlu, Halil Can Kalkancı ise cenaze namazına tekerlekli sandalye ile katıldı.