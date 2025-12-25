Haberler

Bursa'da iki grup arasındaki silahlı kavgada yoldan geçen kişi yaralandı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, tesadüfen olay yerinden geçen bir kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, yaralı hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 20.30 sıralarında Esenevler Mahallesi Emir Caddesi'nde meydana geldi. Henüz kimlikleri belirlenemeyen iki grup arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine ateş açarken o sırada olay yerinden geçen E.A., sırtına isabet eden kurşunla yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından E.A., Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, silahlı kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için bölgede geniş çaplı çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com

