Bursa'da Silahlı Kavga: Bir Kişi Yaralandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yaşanan silahlı kavgada bir kişi yaralandı. İntizam Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Y.E. ile A.H. arasında çıkan tartışma sonucunda A.H. tarafından Y.E. av tüfeğiyle vuruldu. Yaralanan kişi, sağlık ekipleri tarafından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinde yakalanan A.H. ise gözaltına alındı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde silahlı kavgada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

İntizam Mahallesi 3. Tabak Sokak'ta Y.E. ile A.H. arasında henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma yaşandı.

Tartışmanın büyümesi üzerine A.H, yanında bulunan av tüfeğiyle ateş ederek Y.E'yi yaraladı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Y.E, Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çarşı ve mahalle bekçileri tarafından olay yerinde yakalanan A.H. ise gözaltına alınarak emniyette götürüldü.