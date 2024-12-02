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Bursa'da kadın cinayeti: İşe giderken 5 kurşunla öldürüldü

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Bursa'da sabah erken saatlerde yaşanan vahşette 46 yaşındaki Selma Tercan, işe giderken kaldırımla silahlı saldırıya uğradı. Olayda katil zanlısı Yücel Kömlek, Tercan'ı 5 kurşunla öldürdü. Cani daha sonra aynı silahla intihar etti.

Bursa'nın Bağlarbaşı Mahallesi Sanayi Caddesi'nde otobüs durağının yakınında bekleyen Selma Tercan'a (46), birlikte yaşadığı Yücel Kömlek silahla ateş açtı. Zanlı daha sonra aynı silahla intihar etti.

İKİSİ DE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede 2 kişinin hayatlarını kaybettiği belirlendi. Cenazeler incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Bursa'da kadın cinayeti: İşe giderken 5 kurşunla öldürüldü
Kaynak: AA / Mustafa Yılmaz - Güncel
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıBükücü:

Bugünlerde bu olayları çok görüyoruz. Önce öldürüp ardından intihar ediyorlar! Bunların nedeninin araştırılması lazım!

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