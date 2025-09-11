Haberler

Bursa'da Seyyar Kokoreç Minibüsünde Yangın Çıktı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nilüfer ilçesinde park halindeki seyyar kokoreç minibüsünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın sonrası araç kullanılmaz hale geldi.

BURSA'da seyyar kokoreç minibüsünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaklaşık yarım saatte söndürüldü. Olay anı kameraya yansırken, araç kullanılmaz hale geldi.

Olay, saat 18.30 sıralarında Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi Göçmen Konutları mevkisinde meydana geldi. Yol kenarında park halinde bulunan seyyar kokoreç minibüsünde yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin yaklaşık yarım saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınıp söndürülürken, araç kullanılmaz hale geldi. Aracın yandığı anlar, çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı. Yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.

Haber: Yiğithan HÜYÜK Kamera: Bursa,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
2 belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı! Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

2 belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı! Rozetlerini Erdoğan taktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hamas'tan İsrail ordusuna kanlı pusu! Tankı böyle imha ettiler

İsrail ordusuna kanlı pusu! Tank içindeki askerle birlikte küle döndü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.