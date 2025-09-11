Bursa'da Seyyar Kokoreç Minibüsünde Yangın Çıktı
Nilüfer ilçesinde park halindeki seyyar kokoreç minibüsünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın sonrası araç kullanılmaz hale geldi.
BURSA'da seyyar kokoreç minibüsünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaklaşık yarım saatte söndürüldü. Olay anı kameraya yansırken, araç kullanılmaz hale geldi.
Olay, saat 18.30 sıralarında Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi Göçmen Konutları mevkisinde meydana geldi. Yol kenarında park halinde bulunan seyyar kokoreç minibüsünde yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin yaklaşık yarım saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınıp söndürülürken, araç kullanılmaz hale geldi. Aracın yandığı anlar, çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı. Yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.
Haber: Yiğithan HÜYÜK Kamera: Bursa,