Bursa'da Sevgililer Günü Konseri: Ece Göksu ve Jazz Quartet Performansıyla Büyüledi
Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası, Sevgililer Günü dolayısıyla düzenlenen konserde vokalist Ece Göksu ve Jazz Quartet'i ağırladı. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşen etkinlikte aşk ve sevgi temaları öne çıktı.
Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), "Sevgililer Günü" konserinde vokalist Ece Göksu ve Jazz Quartet'i ağırladı.
Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla verilen konseri şef Tolga Taviş yönetti.
Solistin Jazz eserlerinden oluşan repertuvarı BBDSO eşliğinde seslendirdiği konserde vokalist Ece Göksu aşk ve sevgi temalarını sahneye taşıdı.
Gecenin sonunda Ece Göksu ve Jazz Quartet, sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.
Kaynak: AA / Fatma Nur Söğütlü - Güncel