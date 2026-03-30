Haberler

Bursa'da sağanak ve fırtına

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karacabey'de su baskınında kalan büyükbaş hayvanlar, itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından iş makineleriyle kurtarıldı. Riskli bölgedeki diğer hayvanların da güvenli bölgelere taşınması için çalışmalar devam ediyor.

BÜYÜKBAŞLAR İŞ MAKİNELERİYLE KURTARILDI

Bursa'nın Karacabey ilçesi Gazi Mahallesi Bayıraltı mevkisinde su altında kalan ahırlardaki büyükbaşlar, itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. Bazı hayvanlar da iş makinelerine bağlanan halatlarla güvenli bölgeye alındı. O anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

Diğer yandan su seviyesinin yükselmeye devam ettiği riskli bölgedeki damlarda bulunan hayvanlar belediyenin belirlediği alanlara taşınırken, risk teşkil eden evlerde yaşayan vatandaşların da ihtiyaç halinde belediye ve TİGEM misafirhanelerinde konaklayacağı belirtildi.

Haber: Yasin KESKİN- Kamera: Yasin KESKİN/KARACABEY (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

