Bursa'da Sazlık Alanda Yangın Çıktı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Karacabey ilçesindeki sazlık alandan başlayarak makilik alana sıçrayan yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangın, İkizce Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıktı ve kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde sazlık alanda çıkan ve makilik alana sıçrayan yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İlçeye bağlı İkizce Mahallesi'nde sazlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yakınındaki makilik alana da sıçrayan yangın bölgesine, ihbar üzerine Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ve Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler sevk edildi.

Ekipler, yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına almaya çalışıyor.

Kaynak: AA / Saliha Nur Köksal - Güncel
DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları: PKK, Öcalan'ın özgür olmasını istiyor

Silah bırakmaya başlayan PKK'dan çok konuşulacak "Öcalan" şartı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye ordusu Süveyda'ya girdi, ateşkes ilan edildi

Suriye ordusu Süveyda'ya girdi, ateşkes ilan edildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.