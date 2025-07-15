Bursa'da Sazlık Alanda Yangın Çıktı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde sazlık alanda çıkan ve makilik alana sıçrayan yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İlçeye bağlı İkizce Mahallesi'nde sazlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yakınındaki makilik alana da sıçrayan yangın bölgesine, ihbar üzerine Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ve Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler sevk edildi.

Ekipler, yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına almaya çalışıyor.