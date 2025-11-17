Bursa'da Sarallar Operasyonu: 24 Kişi Tahliye Edildi

BURSA merkezli 7 ilde 'Sarallar' suç örgütüne yönelik 'Mahzen-32' adlı operasyonda gözaltına alınıp, haklarında dava açılan 11'i tutuklu 35 sanığın yargılandığı davada; örgüt lideri olduğu belirtilen Hakkı Saral ile 5 kişi tahliye edildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen yıl 'Sarallar' diye bilinen suç örgütüne yönelik çalışma başlattı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada; şüphelilerin, vadeli araç alım satım faaliyetlerinde bulunarak mağdurlardan silah zoruyla yüksek miktarlarda para tahsilatı yaptıkları, taraf olmadıkları alacak verecek konularında tarafmış gibi gösterip pay talep ettikleri, Bursa dışından getirdikleri 'tetikçiler' aracılığıyla para vermeyi kabul etmeyen kişiler ile iş yerlerine yönelik silahlı saldırı düzenlediklerini, silahla ölüm tehdidinde bulundukları kişilerin iş yerlerine ve araçlarına zorla el koyduklarını ve bu malları örgüt üyelerinin üzerine geçirdikleri tespit edildi.

35 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

26 Nisan 2024'te Bursa merkezli İstanbul, Ankara, Trabzon, Yalova, İzmir ve Diyarbakır'da toplam 44 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Çatışmanın da yaşandığı operasyonda, aralarında örgüt lideri Hakkı Saral'ın da olduğu 27 kişi, gözaltına alındı. Operasyonda 16 tabanca, toplam değeri 56 milyon 434 bin lira olan 53 çek ve senet, 1272 farklı çaplarda fişek, 430 bin 400 lira, 123 bin 800 dolar, 20 bin 800 avro ve 2 lüks araç ele geçirildi. Soruşturmanın devamında; Sarallar'ı İnegöl'e çağırıp, birlikte çalıştığı öne sürülen, ilçede 'Hanım Ağa' olarak tanınan Derya T.'nin de (41) bulunduğu 8 kişi daha gözaltına alındı. Derya T.'nin piyasadan alacaklarını tahsil edemeyince suç örgütünü İnegöl'e çağırdığı, bir süre sonra da bu kişilerle birlikte çalıştığı belirtildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 35 şüpheli, tutuklandı.

24 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Şüpheliler hakkında Bursa 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Sanıklardan 24'ü önceki duruşmalarda tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Sanıkların yargılanmasına bugün devam edildi. Duruşmaya bazı tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katılırken, sanıklardan bazıları da duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

'SADECE SOYADI SARAL OLDUĞU İÇİN TUTUKMAKTA'

Duruşmada savunma yapan örgüt lideri Hakkı Saral'ın avukatı, müvekkilinin suçsuz olduğunu belirterek, şöyle konuştu: "Müvekkilim yaklaşık 2 yıldır tutuklu bulunmakta. Belli bir yaşta olan müvekkilim, tek başına tecrit altında. Müvekkilimle görüşmemde, 'Avukat bey bu suçu işlemiş olsaydım, gerçekten bu psikolojide olmazdım, suçsuz yere yatmak psikolojimi bozuyor' diyor. Kendisi sırf soyadı Saral olduğu için yargılanıyor. İddianamede suç örgütü lideri olduğu ve talimat verdiği, cezaevindeki kardeşi Ümit Saral'dan talimat aldığı ve İnegöl'de örgüt toplantısı yaptığı söyleniyor. Okay A., alacağı 10 milyon lira karşılığında T.B.'den araçları icra yoluyla alıyor. Müvekkilim de Okay A.'dan alıyor. Müvekkilim, müştekiyi görmemiştir ve tanımaz. Tanımadığı birini nasıl tehdit edip, yağma yapar. Müvekkilimin telefonu dinlenmiş, bir tane mi tape olmaz. Telefonu alınmış, bir tane mi kayıt belge olmaz. Evi aranmış, bir tane mi silah olmaz. Müvekkilim sadece soyadı Saral olduğu için tutulmakta. 20 aydır tutuklu durumda. Bu artık infaza döndü. Sağlık durumu, 2 çocuğunun nişanlı olması göze alındığında, tutukluluk halinin kaldırılmasına karar verilmesini talep ediyoruz."

'BU DOSYADAN TAHLİYE EDİLMESİNİ İSTİYORUZ'

Ümit Saral'ın avukatı da müvekkilinin tahliyesini talep ederek, "Müvekkilimin son 5 yıldır aile görüşmesinde, avukat görüşmesinde kamera kaydı altında yapılmaktadır. Bu durum göz önüne alındığında, talimat verme gibi bir durum söz konusu değildir. Müvekkilimin bu dosyadan tahliye edilmesini istiyoruz" diye konuştu. Duruşmaya SEGBİS ile katılan tutuklu sanık Hakkı Saral da "Ben tamamen mağdurum. Ben araç aldım, onu da emanet olarak aldım. Ben bu aracı Bursa'ya almaya gelmesem, burada olacak mıydım? Mağdurum, tahliyemi istiyorum" dedi.

'BÜTÜN GÖRÜŞMELERİN KAYIT ALTINDADIR'

Hakkı Saral'dan sonra yine SEGBİS aracılığıyla savunma yapan kardeşi Ümit Saral, "5 yıldır tecrit altında tutuluyorum. Bütün görüşmelerim kayıt altındadır. Zaten benim talimatıma ilişkin kayıt da yoktur" diye konuştu. Diğer sanık ve avukatlarının da beyanlarının alındığı duruşmada, tutuklu sanıklardan Hakkı Saral, Derya T., Tolga T., Onur Y., Fehmi A. ve Ali R. tahliye edilirken, 5'i tutuklu 35 sanığın yargılanmasına şubat ayında devam edilecek.