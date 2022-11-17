Bursa'da sahte içki zehirlenmesinde ölü sayısı 6'ya çıktı (2) Güncel Haberler 1 KİŞİ DAHA KURTARILAMADIBursa'da, sahte içki zehirlenmesiyle hastaneye kaldırılan Mahmut Akça'dan sonra bugün de Erhan Seper (67), doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. 1 KİŞİ DAHA KURTARILAMADI Bursa'da, sahte içki zehirlenmesiyle hastaneye kaldırılan Mahmut Akça'dan sonra bugün de Erhan Seper (67), doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Kentte sahte içkiden ölenlerin sayısı 6'ya yükselirken, 6 kişinin tedavisine ise devam ediliyor. Bursa Cumhuriyet Savcılığı'nca başlatılan soruşturma sürdürülüyor. Muammer İRTEM/ BURSA, Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Bursa Güncel Haberler

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