Bursa'da sahte avukat kimliğiyle yabancı uyruklu kişileri dolandıran zanlı sınır dışı edildi

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde sahte avukat kimliğiyle yabancı uyruklu kişileri dolandıran şüpheli, yapılan operasyonla yakalanarak sınır dışı edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, resmi belgede sahtecilik suçuyla mücadele kapsamında suç failleri ve organizatörlerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Polis ekipleri, sosyal paylaşım platformlarında kendisini avukat olarak tanıtan bir şüphelinin 1000 ila 3 bin dolar arasında ödeme talep ederek yabancı uyruklu şahıslara ikamet izni çıkarılması, kimlik belgesi temini, pasaport işlemleri ile sınır dışı işlemlerinin durdurulması gibi konularda hukuki destek sağlayabileceğini beyan ettiğini belirledi.

Şüphelinin adresine operasyon düzenleyen ekipler, yabancı uyruklu zanlıyı yakaladı.

Hakkında sınır dışı edilmesine yönelik karar bulunan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

Kaynak: AA / Mustafa Bikeç
