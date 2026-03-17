Bursa'da sahte alkol üretenlere operasyonda 4 tutuklama

BURSA'da sahte alkol üretenlere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte alkol ürettiği belirlenen 7 kişiyi takibe aldı. 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, şüphelilerin ev ve iş yerlerine eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Aramalarda 3 bin 607 litre etil alkol ile 136 adet alkol aroma kiti ele geçirilirken, 7 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüpheliler, buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden E.Ç., M.T., H.S. ve B.C.P. tutuklandı, 3 kişi ise serbest bırakıldı.

Haber: Mehmet İNAN- Kamera: BURSA/

Kaynak: Demirören Haber Ajansı