Bursa'da Sahte Alkol Operasyonu: 227 Litre Ele Geçirildi

BURSA'da polis ekiplerinin bir eve düzenlediği operasyonda 227 litre sahte alkollü içki ele geçirildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Osmangazi ilçesinde K.T. isimli kişinin evinde sahte alkol üretimi yaptığı bilgisine ulaştı. Ekipler, 5 Kasım'da belirlenen adrese operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada, 227 litre sahte alkollü içki ele geçirildi. K.T. hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na Muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kaçak ve sahte alkollü içki üretimi ile ticaretine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.