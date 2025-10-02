Bursa'da Sağlık Müdürlüğü Binasında Yangın Çıktı
Bursa'nın Orhangazi İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde çıkan yangın, vatandaşların haber vermesiyle itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Kundaklama şüphesi üzerinde duruluyor.
Bursa'da Orhangazi İlçe Sağlık Müdürlüğü binasında çıkan yangın hasara yol açtı.
Hizmet binasında dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.
İl Sağlık Müdürü Mustafa Çetin olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.
Kundaklama şüphesi üzerinde durulan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Polis ekiplerinin binadaki incelemeleri de devam ediyor.
Kaynak: AA / Musa Öztürk - Güncel