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Bursa'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Bursa'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi
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Bursa kent merkezi ve İnegöl'de etkili olan sağanak yağış, sokaklarda su birikintileri oluşturdu ve sürücülerin zor anlar yaşamasına neden oldu. İnegöl'deki alt geçit suyla dolarak trafiğe kapandı. Ayrıca, İstanbul havalimanlarındaki olumsuz hava şartları nedeniyle birçok uçak Yenişehir Havaalanı'na iniş yaptı.

Bursa'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kent merkezi ile İnegöl ilçesinde öğleden sonra etkisini gösteren sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Vatandaşların hazırlıksız yakalandığı yağış dolayısıyla, sürücüler su biriken yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

İnegöl ilçesi Süleymaniye Mahallesi'nde bulunan alt geçit sağanak yağış sonrası suyla doldu. Yağışın ardından alt geçitte biriken su, araç geçişlerini zorlaştırırken, polis ekipleri alt geçidi trafiğe kapattı. ???????

Ayrıca, İstanbul havalimanlarındaki olumsuz hava şartlarından dolayı çok sayıda uçak da Yenişehir Havaalanı'na iniş yaptı.

Kaynak: AA / Mustafa Bikeç - Güncel
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