Bursa'da sağanak ve fırtına

Bursa'da etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle heyelan yaşandı, bir garajın çatısı 3 aracı altında bıraktı. Gemlik ilçesinde de kayıklar battı. Uludağ'da kar kalınlığı 181 santimetreye ulaştı.

Osmangazi ilçesi Çekirge Mahallesi'ndeki yamaçta, saat 10.00 sıralarında şiddetini artıran sağanak nedeniyle heyelan meydana geldi. Bir sitenin bahçesinin istinat duvarı, toprağın ağırlığına dayanamayarak çöktü. Bahçede garajda park halinde bulunan 3 otomobil, çöken çatının altında kaldı. Vatandaşların ihbarıyla bölgeye itfaiye, AFAD ve polis ekibi sevk edildi. Araçlarda maddi hasar oluştu.

KUMLA'DA KAYIKLAR BATTI

Saatteki hızı zaman zaman 40 kilometreye ulaşan fırtınada oluşan dalgalar nedeniyle Gemlik ilçesi Kumla Sahili'nde bağlı olan 4 kayık battı.

ULUDAĞ'DA KAR KALINLIĞI 2 METREYE YAKLAŞTI

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da ise kar yağışı etkili oldu. Kar kalınlığının 181 santimetreye ulaştığı Uludağ'da hava sıcaklığı ise en yüksek 2, en düşük 1 derece olarak kaydedildi. Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre Uludağ'da kar yağışı hafta boyunca aralıklarla etkisini sürdürecek.

-Haber-Kamera: Yiğithan HÜYÜK/BURSA, Kazım BULUT-Murat ÇOBANGİL/BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İstanbul'daki zincirleme kazada mucize! Şehit polis hayata döndü

Osimhen'den Galatasaray'a tarihi rest! Taraftar beğeni yağdırıyor

Kız yurdunun karşısında skandal görüntü: İzleyen herkes Bakanlığı etiketliyor

Galatasaray yeni sezonun ilk bombasını patlatıyor! Milli futbolcu formayı giyecek

Sosyeteyi sarsan yasak aşk iddiası! Günlüğü okudu, mahkemeye koştu

Osimhen'den Galatasaray'a tarihi rest! Taraftar beğeni yağdırıyor

'Para var huzur var' dedirten görüntü

Vatandaşlardan şikayet yağdı! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi

