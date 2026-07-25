Bursa'da sağanak ve fırtına etkili oldu

Bursa'da etkili olan sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte etkili olan sağanağa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, otobüs duraklarına ve iş yerlerine sığınarak yağıştan korunmaya çalıştı.

Karacabey ilçesindeki sahilde hortum oluştu. Fırtına nedeniyle bir işletmenin bahçesindeki mobilyalar savruldu.

Olay anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA