Bursa'da 2 gündür etkili olan sağanak sonucu Uluabat Gölü'nün su seviyesi yükseldi

Bursa'da 2 gündür etkili olan sağanak nedeniyle Uluabat Gölü'nün suları, "Küçük Venedik" olarak bilinen Gölyazı Mahallesi'nin kıyı şeridindeki ev ve iş yerlerinin duvarlarına dayandı.

Bursa'da son günlerde etkili olan sağanak, göllerde ve barajlarda su seviyesini artırdı.

Dip canlıları, balık ve kuş popülasyonu açısından Türkiye'nin en zengin gölleri arasında yer alıp Ramsar Sözleşmesi kapsamında koruma altında bulunan Uluabat Gölü'nün su seviyesi ciddi oranda artış gösterdi.

Geçen ay etkili olan yağışların ardından yaklaşık 5 metre yükseldikten sonra bir miktar düşen su seviyesi, 2 gündür etkili olan yağışların ardından yeniden yükseldi.

Gölyazı'nın kıyı şeridindeki araç ve yaya yolu tamamen su altında kaldı, göl suyu bazı ev ve iş yerlerinin duvarlarına dayandı.

Mahalledeki balıkçılar da 2 gündür artan su seviyesi nedeniyle teknelerini güvenli bölgeye çekti.

"Şu anda gölün en sığ yerinde 5 ya da 6 metre su vardır"

Mahalle sakinlerinden Hasan Güler (56), AA muhabirine, doğduğundan beri hep Gölyazı'da yaşadığını söyledi.

Gölün su seviyesinin çocukluk yıllarında da böyle yükseldiğini, bazı evleri su bastığını belirten Güler, "Yağışların az olması nedeniyle 10 yıldır böyle bir su yoktu. Bu sene bizim gölde en derin yer 3 metreye kadar düşmüştü." dedi.

Güler, su seviyesinin yükselmeye başladığı anlarda kayıkları güvenli bölgeye aldıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Kayıkları genelde sazlıkların içerisine alıyoruz, en güvenli liman olarak. Göl böyle yükselince su hareket ediyor, göl canlanıyor, oksijen oranı artıyor. Göldeki balıklar yavruyu kirli, oksijensiz suya döktüğünde yumurtaların hepsi ölüyor. Su az olduğu zaman, dalga vurmadığı zaman kıyılara oksijen gitmiyor. Bu yüzden havyarlar telef oluyor. Şu anda gölün en sığ yerinde 5 ya da 6 metre su vardır."