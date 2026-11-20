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MARMARA Bölgesi'nde etkili olan lodos Bursa'da, deniz ulaşımını etkiledi. Saatteki hızı 74 kilometreye çıkan fırtına nedeniyle BUDO ve İDO'nun birçok deniz otobüsü seferi iptal edildi.

Kentte dün gece başlayan lodos, gündüz de etkisini sürdürdü. Saatteki hızı 74 kilometreye kadar ulaşan lodos, özellikle deniz seferlerini olumsuz yönde etkiledi. BUDO'nun bugün 07.00 ile 15.30 saatleri arasında gerçekleştireceği 10 sefer karşılıklı olarak iptal edildi. İDO'nun ise gün içinde Bursa'dan İstanbul'a yapılacak 3, İstanbul'dan ise Bursa'ya gelecek olan 1 seferi iptal edildi.

Bursa Valiliği ise vatandaşları karbonmonoksit zehirlenmesi, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olaylara karşı uyardı. Bursa Meteoroloji Müdürlüğü, Mustafakemalpaşa, Mudanya ve Osmangazi ilçelerinde saatteki hızı 74 kilometreye kadar çıkan lodosun akşam saatlerinde etkisini kaybedeceğini açıkladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı