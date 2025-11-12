Haberler

Bursa'da Restoran Önünde Pompalı Tüfekle Ateş Açıldı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, bir restoran önünde bulunan iki kişiye önce kenara çekilmeleri söylendi, ardından kimliği belirsiz kişi pompalı tüfekle iş yerine ateş etti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

BURSA'da bir restoranın önüne gelip, kaldırımda sohbet eden 2 kişiden kenara çekilmelerini isteyen kimliği belirsiz kişi, iş yerine pompalı tüfekle ateş açtı. Şüpheli kaçarken, o anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, ekim ayında Yıldırım ilçesi Yeşilyayla Mahallesi'nde meydana geldi. Cadde üstündeki bir restoranın önüne yaya olarak elinde pompalı tüfekle gelen kişi, önce kaldırımda sohbet eden kişilerden kenara çekilmesini istedi, ardından iş yerine ateş açıp koşarak kaçtı. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; elindeki pompalı tüfekle restoran önüne gelen şüphelinin, kapı önünde duran 2 kişiye eli ve başıyla işaret edip çekilmelerini istediği, sonra da restorana ateş açıp kaçtığı görüldü. 2 kişinin, şaşkınlıkla şüphelinin arkasından baktıkları anlar da görüntüye yansıdı. Polis ekipleri, başında şapka ve yüzünde maske olan şüphelinin kimliğini belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
