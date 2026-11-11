Bursa'da poligonda silahı başına doğrultan kişi eğitmenin müdahalesiyle kurtarıldı

Bursa'da poligonda silahı başına doğrultan kişi eğitmenin müdahalesiyle kurtarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa Nilüfer'deki atış poligonunda bir kişi, silahı başına doğrultup tetiği çekmeye çalıştı. Yanındaki atış eğitmeni ve bir başka kişi müdahale ederek silahı elinden aldı; o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
BURSA'da poligonda elindeki tabancayı başına doğrultarak tetiği çekmeye çalışan kişiyi, yanında bulunan atış eğitmeni müdahale ederek son anda kurtardı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, geçen aylarda Nilüfer ilçesindeki bir atış poligonunda meydana geldi. Atış yapmak için poligona gelen kişi, bir süre atış yaptıktan sonra silahı aniden kendi başına doğrulttu. Bu sırada yanında bulunan atış eğitmeni ile bir başka kişi hızla müdahale etti. Uzun uğraşlar sonucu intihara kalkışan kişinin elindeki silah alınırken, yaşananlar poligonun güvenlik kamerasına yansıdı.