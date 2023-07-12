Bursa'da Plastik Boru Deposunda Yangın

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bulunan bir plastik boru deposunda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki plastik boru deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Çalı Mahallesi'ndeki bir plastik boru deposunda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Yangın, ekiplerin yarım saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı.

İş yerinde hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.