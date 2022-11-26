Bursa'da pes dedirten olay! Çayı geç getirdi diye silahla vuruldu

Bursa'da çay ocağı sahibi İsmail Güder, çayı geç getirdiği için tartıştığı müşterisinin gönderdiği, 'yeğenim' dediği kişi tarafından tabancayla vurularak yaralandı. Ekiplerin yaptığı araştırma sonucu yakalanan 14 yaşındaki zanlı, müşterinin torunu çıktı.

Saat 11.00 sıralarında, Osmangazi ilçesi Tarihi Hanlar Bölgesi'ndeki 'Düğün Çarşısı'nda meydana gelen olayda, çay ocağı sahibi İsmail Güder (51) ile K.D. isimli müşterisi arasında çayı geç getirdiği gerekçesiyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle çevredekiler, araya girdi. Müşteri, çay ocağından ayrılırken, "Yeğenimi göndereceğim" dedi.

KASIĞINDAN VURULDU

Daha sonra çay ocağına gelen kimliği belirsiz kişi, İsmail Güder'e tabancayla ateş etti. Güder kasığından vurularak yaralandı, şüpheli ise kaçtı. Güder, ihbarla gelen sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kaçan şüphelinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.

TORUNU ÇIKTI

Olay yerindeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, Güder'i tabancayla vuranın ise K.D.'nin torunu M.E.K. (14) olduğunu, şüpheliyi de olay yerinden H.D.'nin (22) kaçırdığını tespit etti. Hemen harekete geçen ekipler, M.E.K. ve H.D.'yi yakalayıp, gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.