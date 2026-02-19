Haberler

Bursa'da patronunu bıçakla öldüren sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi

Güncelleme:
Bursa'da, araç alım satım işi yapan patronunu bıçakla öldürdüğü iddiasıyla hakkında dava açılan sanığın yargılandığı davada mütalaa açıklandı.

Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "kasten öldürme" suçundan yargılanan tutuklu sanık Halil Kaan Oğuz (32) ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlanan tanık Halil İbrahim Ç, sanığın babası İsmail Oğuz'u, daha önceden koltuk imalatı yapması sebebiyle tanıdığını anlattı.

Oğuz'un bir gün iş yerine gelerek, elindeki çek fotokopisinin karşılığının bulunup bulunmadığını bankadan öğrenmesini istediğini aktaran Halil İbrahim Ç, "Ben de ricası üzerine bana verdiği çek suretini alarak sürekli çalıştığım bankaya gittim. Görevli banka personeli inceledi ve bana, çek sahibinin çeklerinin karşılıksız kalmadığını ancak hesapta para olmadığını söyledi. Sonradan çek fotokopisini İsmail'e vererek öğrendiğim bilgileri kendisine ilettim." diye konuştu.

Cumhuriyet savcısı da esas hakkındaki mütalaasında, sanığın "başka suçu gizlemek amacıyla öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi. Savcı ayrıca sanığa "silahla yağma" suçundan da 15 yıla kadar hapis talep etti.

Sanık avukatlarının mütalaaya karşı süre talebini kabul eden mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Osmangazi ilçesinde Santral Garaj Mahallesi Kent Meydanı Kavşağı'nda 2023 yılının temmuz ayında 16 KM 015 plakalı otomobilin sürücüsü Mustafa Ekşi ile çalışanı Halil Kaan Oğuz arasında tartışma çıkmıştı. Bıçakla boyun ve sırt bölgesinden yaralanan Ekşi, araçtan inerek çevredekilerden yardım istemiş, Oğuz olay yerinden kaçmıştı. Sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan Ekşi yaşamını yitirmiş, bir gün sonra teslim olan Oğuz ise tutuklanmıştı.

Kaynak: AA " / " + Elif Özlem Çelikler -
